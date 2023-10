Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Größere Mengen Rauschgift aufgefunden

Offenburg (ots)

Bei einer Wohnungsdurchsuchung am Donnerstagmorgen in der Nordstadt, konnten die Beamten des Polizeireviers Offenburg in der Wohnung eines 32-jährigen Familienvaters eine Vielzahl an Betäubungsmitteln auffinden. Nach Vorermittlungen durch die Polizei stellte die Staatsanwaltschaft Offenburg einen Antrag auf Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen. Der Durchsuchungsbeschluss wurde vom Amtsgericht Offenburg erlassen und am Donnerstag, gegen 07:30 Uhr, vollzogen. Neben mehreren Cannabispflanzen konnten 650 Gramm getrocknete Marihuana Blüten, 400 Gramm Marihuana Blätter, 138 Gramm Amphetamin, 60 Gramm Meth Amphetamin und 3 Gramm Haschisch aufgefunden werden. Ob der Familienvater auch Handel mit den genannten Drogen betrieben hatte, ist Gegenstand der Ermittlungen der Polizei. /vo

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell