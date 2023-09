Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Hamburg Hbf: Diebes-Duo entwendet Rucksack im Zug - Fahndung und Festnahmen durch Bundespolizei

Hamburg (ots)

Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen zwei Personen (Mann: Alter 34 Jahre, Frau: Alter 24 Jahre) am 17.09.2023 gegen 21:45 Uhr auf der Strecke Hamburg Dammtor - Hamburg Hbf. in einem fahrenden ICE einen Rucksack mit einem hochwertigen Elektroartikel entwendet haben. Anschließend sollen diese Personen den Zug im Hamburger Hbf. verlassen haben und zunächst in unbekannte Richtung geflohen sein.

Der betroffene Zug ICE805 fuhr auf der Strecke Hamburg Altona (Abfahrt: 21:35 Uhr) in Richtung Berlin Südkreuz (Ankunft: 00:02 Uhr).

Das Stehlgut bestand aus einem Rucksack mit diversen persönlichen Gegenständen, u.a. einem hochwertigen MacBook. Der Gesamtwert des Stehlgutes lag bei ca. 1400 EUR.

Der Geschädigte verblieb im Zug und informierte telefonisch die Bundespolizeiinspektion Hamburg über den Sachverhalt. Er konnte gemeinsam mit der Zugbegleiterin des betroffenen Zuges genaue Angaben zum Stehlgut und zu möglichen Tatverdächtigen machen. Zudem führte er selbstständig eine Ortung seines MacBooks durch und gab den georteten Standort an die eingesetzten Bundespolizisten durch.

Sofort eingesetzte Streifen der Bundespolizei konnten anhand der Personenbeschreibung, der Beschreibung des Stehlgutes sowie des georteten Standortes in der Noderstraße zwei Tatverdächtige festnehmen. Bei der Festnahme trug der Mann sogar den gesuchten Rucksack.

Zur Durchführung strafprozessualer Maßnahmen wurden der ukrainische Staatsangehörige sowie die moldauische Staatsangehörige dem Bundespolizeirevier Hamburg Hbf. zugeführt.

Bei einer durchgeführten Durchsuchung konnten insbesondere der gesuchte Rucksack sowie das gesuchte MacBook zweifelsfrei dem Diebstahl zugeordnet werden. Diese Gegenstände werden in den nächsten Tagen an den Geschädigten übergeben.

Die Beschuldigten gaben in einer ersten Befragung die Tatbegehung zu. Nach Durchführung der bundespolizeilichen Maßnahmen musste das Diebes-Duo entlassen werden.

Die weiteren Ermittlungen werden durch den Ermittlungsdienst der Bundespolizeiinspektion Hamburg geführt.

WL

