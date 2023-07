Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Einbruch

Hildburghausen (ots)

Unbekannte brachen in der Zeit von Freitagnachmittag bis Montagmorgen in ein Büro in der Friedrich-Rückert-Straße in Hildburghausen ein. Sie durchsuchten alles und entwendeten unter anderem technische Geräte. Ein Gesamtschaden von ca. 10.000 Euro entstand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen. Wer kann Hinweise zu den Einbrechern geben? Wer hat verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 03685 778-0 unter Angabe des Aktenzeichens 0191020/2023.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell