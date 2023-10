Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Neuried, Ichenheim - In Brand geraten

Neuried, Ichenheim (ots)

Am Freitagabend rief der Brand eines Gartenhauses Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei auf den Plan. Gegen 17:40 Uhr wurde durch mehrere Anrufer gemeldet, dass ein Schopf in der Otto-Hahn-Straße in Vollbrand stehen würde. Durch die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf das angrenzende Wohngebäude verhindert werden. Als Brandursache steht derzeit ein technischer Defekt im Raum. Die Ermittlungen durch den Polizeiposten Neuried dauern an. Verletzt wurde durch den Brand glücklicherweise niemand. Der entstandene Schaden dürfte sich auf ungefähr 30.000 Euro belaufen.

/BPK

