Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte verursachen erheblichen Sachschaden - Zeugen gesucht

Roßleben-Wiehe (ots)

Für einen massiven Schaden sorgten unbekannte Täter in einem leerstehenden ehemaligen Hotel im Sängerweg. Der oder die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Objekt, rissen dort Fenster aus und beschädigten Türen und Wände. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf einen sechsstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Tat ereignete sich zwischen Sonntag, 15. Oktober, und Donnerstag, 2. November. Wer hat in diesem Zeitraum etwas bemerkt? Wem sind Personen aufgefallen, die sich an dem Objekt zu schaffen machten? Hinweise nimmt die Polizei in Sondershausen unter der 03632/6610 entgegen.

Aktenzeichen: 0286638

