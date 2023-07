Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person auf der BAB 19

Am 24.07.2023 gegen 20:40 Uhr ereignete sich auf der BAB 19, Höhe der Anschlussstelle Glasewitz in Fahrtrichtung Rostock ein Auffahrunfall mit zwei beteiligten Pkw und einem Anhänger. Aus noch ungeklärter Ursache fuhr der 30-jährige deutsche Fahrzeugführer eines VW Passat auf den Anhänger eines 53-jährigen Dänen auf. Durch die Kollision löste sich der Anhänger vom davor befindlichen Audi A3 und kam an der Mittelschutzplanke zum Stehen. Zur Beräumung der Fahrzeugteile musste die BAB 19 kurzzeitig vollgesperrt werden. Während der Unfallaufnahme wurde lediglich der rechte Fahrstreifen für ca. 1 Stunde gesperrt. Der Unfallverursacher wurde bei dem Unfall leichtverletzt und zur weiteren Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Pkw und der Anhänger wurden bei der Kollision beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 20.000 EUR geschätzt.

