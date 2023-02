POL-DA: Gernsheim: Mit Drogen gedealt? - Polizei nimmt drei junge Männer fest

Biblis (ots) - Am Sonntagmorgen (12.02.) wurde über den Keller in ein Einfamilienhaus in der "Gänsau" eingebrochen. Anschließend floh der Täter durch den Garten. Was er hierbei erbeuten konnte ist noch unbekannt. Wer verdächtige Wahrnehmungen in dem Zusammenhang gemacht hat, wird gebeten sich unter 06252 706-0 an das Kriminalkommissariat 21/22 in Heppenheim zu wenden. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium ...

