POL-DA: Lampertheim: Wohnungseinbruch - Tatverdächtiger festgenommen

Heppenheim (ots) - Am Montagmorgen (13.2.) beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer gegen 10.15 Uhr "In der Lahrbach" einen geparkten, silbernen Mercedes an der rechten Fahrzeugseite in Höhe des hinteren Radkastens. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den am Fahrzeug ...

