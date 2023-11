Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines Handys

Speyer (ots)

In einem Geschäft in der Roßmarktstraße wurde am 02.11.2023 gegen ca. 11:30 Uhr durch eine unbekannte Frau ein Smartphone der Marke Samsung im Wert von mehreren hundert Euro entwendet, welches offen auf einem Tisch im Verkaufsraum lag. In einem Moment der Unaufmerksamkeit nahm die unbekannte Frau das Gerät an sich und verließ das Geschäft zu Fuß in unbekannte Richtung. In der Handyhülle befanden sich zusätzlich noch 60 Euro Bargeld.

Die unbekannte Frau hatte dunkle lange Haare, ein südeuropäisches Erscheinungsbild, war schwarz gekleidet und trug eine schwarze Tasche.

Wer hat verdächtige Wahrnehmungen gemacht, kann Täterhinweise oder sonstige sachdienliche Hinweise geben? Die Polizei bittet Zeugen um Mitteilung an Tel. 06232/137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell