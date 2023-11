Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am 02.11.2023 um 08:50 Uhr parkte eine 47-jährige Autofahrerin in einer Parkbucht neben der Fahrbahn in der Gilgenstraße in Richtung Innenstadt. Beim anschließenden Einfahren in den fließenden Verkehr kollidierte sie mit einem 50-jährigen Motorradfahrer, der die Gilgenstraße in Richtung Innenstadt befuhr. Infolge des Zusammenstoßes kippte der Motorradfahrer um und verletzte sich am rechten Bein und Fuß. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst war nicht notwendig. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro.

Die Unfallbeteiligten machten differierende Angaben zum Unfallhergang. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

Weitere Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

