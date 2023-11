Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen nach Verkehrsunfall gesucht

Limburgerhof (ots)

Am 02.11.2023 zwischen 15:50 Uhr und 16:15 Uhr wurde im Hermann-Löns-Weg ein Pkw beschädigt. Eine 41-Jährige stellte ihren Pkw am Fahrbahnrand ordnungsgemäß ab. Als sie zu ihrem Pkw zurückkam, musste sie einen frischen Schaden, vermutlich von einem anderen Fahrzeug verursacht, feststellen. Ein Verkehrsunfall mit Flucht wurde aufgenommen. Die Polizeiinspektion Schifferstadt bittet daher mögliche Zeugen des Unfalls, sich per Telefon unter der 06235 4950 oder per Email unter pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.

