Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Nord - An Halloween Scheibe eines Geschäfts eingeschlagen

Speyer (ots)

Am 31.10.2023 gegen 22:50 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall, der von einem Geschäft im Gebäudekomplex Falkenweg / Weißdornweg ausging und beobachteten am Tatort drei Jugendliche im Alter von ca. 14 Jahren, von denen zwei dunkel gekleidet waren und einer eine beige Jacke trug. Die Zeugen riefen nicht die Polizei. Wie sich erst am frühen Morgen des 01.11.2023 herausstellte, waren mutmaßlich in der am Vortag beobachteten Situation Beschädigungen in Form von Rissen oder einem vollständigen Glasbruch an drei großen Fenstern entstanden. Zeugen berichteten von Überresten eines Böllers unter den Scherben. Die Schadenshöhe steht noch nicht fest. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise zur Tat oder zu den Tatverdächtigen an Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de

