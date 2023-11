Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Mit knapp 2 Promille von Pedelec gestürzt

Speyer (ots)

Am 31.10.2023 um kurz vor 23 Uhr meldeten Zeugen der Polizei einen gestürzten Fahrradfahrer auf dem Domplatz. Die Beamten stellten vor Ort einen 24-Jährigen fest, der soeben von seinem Pedelec gestürzt war und eine Beule an der Stirn davongetragen hatte. Zeugen berichteten, dass der 24-Jährige den Domplatz vom Historischen Museum aus in Richtung des Domes befahren hatte und plötzlich ohne Fremdeinwirkung gestürzt sei. Die Beamten stellten bei dem 24-Jährigen einen Atemalkoholwert von 1,96 Promille fest, der für den Kontrollverlust zumindest mitursächlich gewesen sein dürfte. Der hinzugerufene Rettungsdienst verbrachte den 24-Jährigen in ein Krankenhaus. Ein Sachschaden entstand nicht. Die Beamten stellten das Pedelec sicher, veranlassten eine Blutentnahme und leiteten ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr gegen den 24-Jährigen ein.

