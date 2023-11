Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Körperverletzung nach Herbstmesse

Speyer (ots)

Am 31.10.2023 gegen 19:40 Uhr besuchte ein 16-jähriger Jugendlicher aus Schifferstadt zusammen mit einem Freund die Herbstmesse in Speyer. Nachdem es im Rahmen der Sitzplatzvergabe innerhalb eines Fahrgeschäfts zu Streitigkeiten mit einer Personengruppe gekommen ist, folgte die Gruppe dem Jugendlichen und dessen Begleiter nach der Fahrt in den Domgarten. Im unteren Domgarten, nahe des dortigen Brunnens, schlug ein bislang unbekannter Täter aus der Personengruppe heraus dem Jugendlichen mit der Faust in das Gesicht. Der Jugendliche und dessen Begleiter flohen anschließend von der Tatörtlichkeit. Die Gruppe um den bislang unbekannten Täter konnte nicht mehr festgestellt werden. Die Personengruppe wird wie folgt beschrieben: Fünf bis sieben Personen zwischen 16 und 19 Jahre alt. Die Personen sprachen deutsch und sahen südländisch aus.

Zeugen, die Angaben zu der Personengruppe oder die die Tat möglicherweise beobachtet haben, werden gebeten sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

