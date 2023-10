Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Groß-Gerau: Mehrere Verstöße und Strafanzeigen bei Verkehrskontrollen festgestellt

Groß-Gerau (ots)

Am Mittwoch (11.10.), in der Zeit zwischen 17.20 bis 23.00 Uhr, führten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau Verkehrskontrollen in der Frankfurter Straße sowie anschließend auch auf der Landesstraße 3094 bei Wallerstädten durch.

Die Beamtinnen und Beamten stellten bei insgesamt 38 kontrollierten Fahrzeugen 29 Ordnungswidrigkeiten sowie Verstöße gegen das Pflichtversicherungsgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung und Fahren unter Drogen- bzw. Alkoholeinfluss fest.

So stoppten die Ordnungshüter in der Frankfurter Straße einen 10-Jährigen mit einem E-Bike, welches bis zu 45 km/h beschleunigen kann und leiteten in diesem Zusammenhang Verfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz ein. Dort war an einem kontrollierten Auto auch eine gefälschte TÜV-Plakette angebracht. Hier wartet nun eine Anzeige wegen Urkundenfälschung auf den Fahrzeugbesitzer.

Auf der Landesstraße 3094 zeigten sich bei einem Autofahrer deutliche Anzeichen auf vorherigen Drogenkonsum. Die Beamten fanden bei ihm zudem eine Kleinstmenge Haschisch und einen Joint. Der Wagenlenker musste die Streife auf die Polizeistation begleiten. Ein hinzugerufener Arzt führte anschließend eine Blutentnahme durch.

16 Fahrerinnen und Fahrer war zu schnell unterwegs. Der unrühmliche Spitzenreiter fuhr auf der L 3094 mit 106 Stundenkilometer in die Messstelle. Erlaubt sind dort maximal 70 km/h. 12 Autoinsassen waren nicht ordnungsgemäß gesichert. Hier wurden entsprechende Verwarngelder fällig und vier Autofahrer erhielten Mängelkarten, weil ihr Licht defekt war. Sie müssen die Behebung der Mängel nun zeitnah nachweisen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell