POL-HOM: Verkehrsunfall mit Unfallflucht in Blieskastel

Homburg (ots) - Am 06.10.2023 gegen 15:45 Uhr ereignete sich in der Steinbachstraße in 66424 Homburg- Erbach eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Transporter / Van der Marke Renault ein am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW mit Homburger Kreiskennzeichen am linken Außenspiegel und dieser wurde beschädigt. Der flüchtige Pkw setzte nach ...

