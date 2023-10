Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg- Erbach

Homburg (ots)

Am 06.10.2023 gegen 15:45 Uhr ereignete sich in der Steinbachstraße in 66424 Homburg- Erbach eine Verkehrsunfallflucht. Hierbei streifte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Transporter / Van der Marke Renault ein am rechten Fahrbahnrand geparkten schwarzen VW mit Homburger Kreiskennzeichen am linken Außenspiegel und dieser wurde beschädigt. Der flüchtige Pkw setzte nach Unfallverursachung seine Fahrt in Richtung der Dürerstraße fort. An diesem war durch den Zusammenstoß der rechte Außenspiegel be-schädigt worden.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könne, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

