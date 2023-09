POL-HOM: Verkehrsunfallflucht Parkplatz Globus Einkaufsmarkt Homburg

Homburg (ots) - Am 29.09.2023, um ca. 20:20 Uhr kam es in der Bierbacher Straße in Höhe der Hausnummer 103 in Wörschweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Das unfallverursachende Fahrzeug kollidierte mit einem grauen Audi, welcher am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bierbach abgeparkt war. Durch die Kollision wurde die linke Fahrzeugseite des Audi beschädigt. ...

