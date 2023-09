Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Bierbacher Straße in Wörschweiler

Homburg (ots)

Am 29.09.2023, um ca. 20:20 Uhr kam es in der Bierbacher Straße in Höhe der Hausnummer 103 in Wörschweiler zu einer Verkehrsunfallflucht. Das unfallverursachende Fahrzeug kollidierte mit einem grauen Audi, welcher am rechten Fahrbahnrand in Fahrtrichtung Bierbach abgeparkt war. Durch die Kollision wurde die linke Fahrzeugseite des Audi beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Nach derzeitigem Kenntnisstand könnte es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen roten Skoda, Typ Fabia mit Homburger-Kreiskennzeichen handeln.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell