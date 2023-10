Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Aufmerksame Zeugen beobachten Fahrraddieb

Polizei nimmt 49-jährigen Tatverdächtigen fest

Darmstadt (ots)

Dank aufmerksamer Zeugen konnten Beamte des 1. Polizeireviers am frühen Mittwochabend (11.10.2023), gegen 18:30 Uhr, einen 49-jährigen Fahrraddieb samt seiner Beute im Herrngarten festnehmen. Der Tatverdächtige entwendete nach derzeitigem Kenntnisstand das Pedelec bei einem nahegelegenen Restaurant. Die Zeugen, die die Tat beobachteten, folgten dem Mann bis in den Herrngarten und alarmierten die Polizei. Dort führten sie die hinzugerufenen Beamten zum Täter. Das Rad konnte an die glückliche Besitzerin zurückgegeben werden. Der 49-Jährige wird sich nun in einem Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des Diebstahls verantworten müssen.

