POL-DADI: Darmstadt-Eberstadt, Opel Corsa beschädigt/ Unfallzeugen gesucht

Darmstadt-Eberstadt (ots)

Zwischen Sonntag, 08.10.2023 und Montag, 09.10.2023 wurde in der Mecklenburger Straße 27 in DA-Eberstadt ein geparkter grauer Opel Corsa am Heck links durch unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Durch bislang unbekannte Person wurden am Opel ein LIDL-Prospekt hinterlassen mit notiertem Kennzeichen eines möglichen Verursachers, welches jedoch augenscheinlich falsch abgelesen wurde. Zeugen, welche ggf. weiterführende Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Pfungstadt unter Tel.: 06157-95090 in Verbindung zu setzen.

