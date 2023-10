Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Griesheim: "Focus on the road"

41 Fahrzeuge kontrolliert

Griesheim (ots)

Polizeikräfte haben im Laufe des Mittwochs (11.10.) Verkehrskontrollen in Griesheim durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes war neben der Geschwindigkeitsüberwachung insbesondere die Bekämpfung von Ablenkungsverstößen im Straßenverkehr. Die Polizei Südhessen beteiligt sich an der europaweiten Kontrollwoche "Focus on the road" des europaweiten Polizeinetzwerkes ROADPOL.

Zwischen 9 Uhr und 15 Uhr nahmen die Streifenbesatzungen der Polizeistation Griesheim zusammen mit Mitarbeitern der Stadtpolizei im Bereich der Bundesstraße 26, am Nordring und in der Odenwaldstraße Verkehrsteilnehmer genauer unter die Lupe. Hierbei ahndeten die Einsatzkräfte insgesamt 17 Geschwindigkeitsverstöße und leiteten in sieben Fällen Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Nutzung von Mobiltelefonen am Steuer ein. Den Ertappten droht ein Bußgeld in Höhe von 100 Euro sowie ein Punkt in der Verkehrssünderdatei in Flensburg. Darüber hinaus stoppten die Ordnungshüter 11 Autofahrer, die nicht angeschnallt waren.

Die Kontrollwoche von ROADPOL, dessen Ziel es ist, die Zahl der Verkehrsunfallopfer deutlich zu senken, dauert noch bis zum 15. Oktober an. Weitere Informationen dazu gibt es hier: www.roadpol.eu

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell