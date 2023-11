Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Kleidercontainer in Brand gesetzt

Frankenthal (ots)

Mutmaßlich mehrere Jugendliche haben am 31.10.2023 gegen 21:30 Uhr den Altkleidercontainer an der Isenachhalle in der Eppsteiner Straße vorsätzlich in Brand gesetzt. Ein Zeuge konnte beobachten, wie diese einen Böller in den Container warfen und daraufhin in Richtung Studernheim flüchteten. Bei Eintreffen der Polizei- und Feuerwehrkräfte kam bereits Rauch aus dem Container. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Es entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Die Polizei hat auch hier die Ermittlungen aufgenommen, die Täter noch nicht bekannt

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell