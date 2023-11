Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Bei Schlägerei bewusstlos geschlagen

In der Halloween-Nacht wurde bei einer Schlägerei ein 19-Jähriger aus dem Rhein-Pfalz-Kreis bis zur Bewusstlosigkeit geschlagen. Zeugen meldeten der Polizei am frühen Mittwochmorgen (01.11.2023) gegen 02:00 Uhr eine körperliche Auseinandersetzung in der Nähe des Wormser Tors. Durch die Polizeikräfte konnten der 19-Jährige und ein 18-jähriger Frankenthaler verletzt angetroffen werden. Durch den Rettungsdienst wurde der 19-Jährige in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Eine Vielzahl an Beteiligten und Zeugen wurde vor Ort befragt. Die Täter waren jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

