Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Georgsmarienhütte: Falsche Polizeibeamte erbeuten fünfstellige Summe Bargeld

Osnabrück (ots)

Am Dienstagvormittag klingelte gegen 11 Uhr das Telefon einer 83- jährigen Dame aus Georgsmarienhütte. Es meldete sich eine männliche Stimme, die sich als Polizeibeamter ausgab. Dieser teilte der Seniorin mit, dass ihre Tochter einen schweren Verkehrsunfall verursacht hätte und nun eine erhebliche Summe an einen Anwalt zahlen müsse. Im weiteren Verlauf wechselte der Gesprächspartner und eine weibliche, weinerliche Stimme meldete sich mit den Worten: "Mutti, hol mich hier raus!" In ihrem Schockzustand machte sich die Dame auf den Weg zur Volksbank an der Oeseder Straße. Dort hob sie einen fünfstelligen Betrag an Bargeld ab und begab sich zurück nach Hause. Gegen kurz vor 12:00 Uhr meldeten sich die Täter erneut bei der 83-Jährigen und vereinbarten eine Übergabe zwischen 12:00 und 13:00 Uhr an der HEM-Tankstelle in Georgsmarienhütte. Unmittelbar nach dem Telefonat begab sich die Dame zum Übergabeort. Auf dem Weg dorthin sprach sie ein Mann an der Ecke Graf-Stauffenberg-Straße / Wellendorfer Straße an und sagte zu ihr, dass ihre Tochter gleich Zuhause sei. Die 83-Jährige übergab der männlichen Person anschließend das Geld. Der Unbekannte entfernte sich dann zu Fuß in Richtung Ampelkreuzung B51 und bog nach rechts in die Oeseder Straße ein.

Der Geldabholer wird wie folgt beschrieben:

Äußeres Erscheinungsbild:

- männlich - scheinbar mittleres Alter - ca. 1.60 m - kräftige Statur - schwarzes kurzes Haar, zurückgekämmt

Kleidung:

- Sonnenbrille - dunkelblaue Medizinische Maske - dunkel-/hellblaue Jacke mit Reißverschluss - dunkelblaue Stoffhose - dunkelblaue Turnschuhe

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Dienstagmittag (gegen 12:00 und 13:00 Uhr) eine verdächtige Person im Bereich Graf-Stauffenberg-Straße / Wellendorfer Straße / Oeseder Straße beobachtet haben. Diese melden sich bitte bei der Polizei in Osnabrück unter: 0541/327-3303 oder unter 0541/ 327-2115

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell