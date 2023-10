Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Zeugen nach körperlicher Auseinandersetzung in der Feldstraße gesucht

Osnabrück (ots)

Bereits am 05.09.23 gegen 20:50 Uhr kam es in der Nähe der Bahnunterführung in der Feldstraße zwischen zwei männlichen Hundebesitzern zu einer körperlichen Auseinandersetzung. Ein bislang unbekannter Mann provozierte einen Streit mit einem 50-jährigen Osnabrücker auf dessen Gassirunde. Als der 50- Jährige die Polizei daraufhin alarmierte flüchtete der Unbekannte mit einem Fahrrad in ein Waldstück.

Der Flüchtige wird wie folgt beschrieben:

- Ca. 180 -185 cm groß

- Ca. 25 - 35 Jahre alt

- Schwarze, kurze, eher lockige Haare

- Dreitagebart

- Schwarze Brille

- Fuhr mit älterem Herren-Mountainbike davon

- Hatte einen Hund dabei, vermutlich franz. Bulldogge, die auf den Namen "Kimba" hörte

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter 0541/327-2115

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell