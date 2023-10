Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf: Bewaffneter Banküberfall - Polizei fasst Täter

Bissendorf (ots)

Am Dienstagmittag betrat eine männliche Person gegen 12:20 Uhr eine Bankfiliale an der Osnabrücker Straße. Unter Vorhalt einer Pistole forderte er eine Mitarbeiterin auf, ihm Bargeld auszuhändigen. Als die Mitarbeiterin mitteilte, dass dies nicht möglich sei, flüchtete der Täter ohne Beute. Nach Eingang des Notrufs leitete die Polizei großangelegte Fahndungsmaßnahmen nach dem Flüchtigen ein. Nur ca. 10 Minuten nach der Tat und nur einige hundert Meter vom Tatort entfernt, stellte eine Funkstreife eine verdächtige Person in einer Bushaltestelle fest, auf die die Täterbeschreibung zutraf. Bei der anschließenden Kontrolle des Mannes wurde der Tatverdacht weiter erhärtet. Der Mann räumte im weiteren Verlauf die Tat ein. Zudem führte dieser eine Schreckschusswaffe mit sich. Der 33-jährige Tatverdächtige wurde anschließend vorläufig festgenommen und befindet sich aktuell in polizeilichen Gewahrsam. Am morgigen Tag wird der 33-Jährige einem Haftrichter vorgeführt.

