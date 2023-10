Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Melle: Zwei Verletzte nach Frontalzusammenstoß

Melle (ots)

Am Montagabend befuhr ein 22-Jähriger gegen 19:20 Uhr mit seinem BMW die St-Annener-Straße in Richtung Riemsloh. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann aus Melle in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte anschließend mit einem entgegenkommenden Volvo. Der 22-jährige BMW-Fahrer verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde anschließend mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der 51-jährige Fahrer des Volvos (whft. Osnabrück) wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

