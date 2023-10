Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Berge: Schwerer Unfall auf der Hekeser Straße

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmorgen gegen 07.10 Uhr ereignete sich auf der Hekeser Straße ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Hyundaifahrer befuhr die Hekeser Straße in Fahrtrichtung Hekese. Im Begegnungsverkehr kam es zu einer Kollision mit einem Ackerschlepper der in Richtung Berge unterwegs war. In Folge des Zusammenstoßes kam der Ackerschlepper auf dessen Tieflader ein Bagger geladen war, nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte auf die Seite. Der Tieflader riss ab und blieb abseits der Fahrbahn stehen. Der Autofahrer wurde nach dem Aufprall in seinem PKW eingeklemmt und musste von den Freiwilligen Feuerwehren Bippen und Berge aus seinem Fahrzeug befreit werden. Mit schweren Verletzungen brachte ein Rettungswagen den Mann aus Berge ins Krankenhaus. Eine Lebensgefahr kann ausgeschlossen werden. Der 41- jährige Fahrer des Ackerschleppers blieb unverletzt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde der Hyundai beschlagnahmt. Zusätzlich wurde ein Gutachter zur Unfallstelle berufen. Es ist ein Sachschaden von ca. 250.000 Euro entstanden. Ferner ist die Untere Wasserbehörde vor Ort, um den Grund nach ausgelaufenen Betriebsstoffen zu begutachten. Die Straße ist noch immer voll gesperrt. Eine Aufhebung ist für die Mittagsstunden zu erwarten. Die Ermittlungen zu der Unfallursache dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell