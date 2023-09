Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edesheim - Mehr als jeder zweite zu schnell

Am heutigen Sonntagvormittag wurde in der Staatsstraße in Edesheim im Zeitraum von einer halben Stunde die Einhaltung der angeordneten Höchstgeschwindigkeit von 30km/h überwacht. Von gemessenen 19 Fahrzeugen waren 11 zu schnell. Der unrühmliche Spitzenreiter, ein 38-jähriger Fahrer aus der Verbandsgemeinde Dannstadt-Schauernheim, wurde mit 56km/h gemessen. Ihn erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 115 Euro und ein 1 Punkt in der Verkehrssünderdatei.

