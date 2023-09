Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth/Ohne Führerschein, dafür mit Alkohol unterwegs

Wörth (ots)

Am 08.09.2023 wurde der Polizei Wörth ein betrunkener Mann mitgeteilt, welcher gerade an einer Tankstelle losgefahren sei. Kurz darauf ging die Mitteilung über eine männliche Person in einem Gebüsch, neben einem Auto, liegend gemeldet. Vor Ort konnte der alkoholisierte 40-jährige Mann, welcher an der Tankstelle losgefahren ist, festgestellt werden. Dieser reagierte auf den Vorwurf der Trunkenheit im Straßenverkehr direkt aggressiv, weshalb er gefesselt und zur Dienststelle verbracht werden musste. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen und es konnte festgestellt werden, dass es bereits die zweite Fahrt an diesem Tage unter Alkohol und ohne Führerschein war.

