Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau - Illegales KfZ-Rennen

Landau (ots)

Im Rahmen der Streifentätigkeit konnten zwei PKW Mercedes festgestellt werden, welche mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit aus der Innenstadt kommend in Richtung Johannes-Kopp-Straße in Landau fuhren. Dort bogen diese mit quietschenden Reifen in die Marie-Curie-Straße ab. Es wurde hiernach eine Geschwindigkeit von 120 km/h erreicht. Im weiteren Verlauf konnten die Fahrzeugführer (22 und 21 Jahre alt) einer Kontrolle unterzogen werden. Die beiden Raser müssen sich nun in einem Strafverfahren wegen eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens verantworten. Die Führerscheine wurden sichergestellt. Da der 22-jährige Mercedes-Fahrer bereits in der Vergangenheit einschlägig auffällig wurde, wurde zudem dessen Fahrzeug sichergestellt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell