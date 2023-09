Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: B10/A65/ Wörth - Betrunken andere Verkehrsteilnehmer gefährdet

B10/A65 Wörth (ots)

Am 09.09.2023, gegen 17:00 Uhr befuhr ein 35-jähriger mit einem Transporter die B10 in Fahrtrichtung A65/ Karlsruhe. Hierbei habe er habe er eine Fahrzeugführerin mit seinem Transporter bedrängt, geschnitten und trotz Überholverbot überholt. Der Fahrer konnte im Bereich Wörth gestoppt werden. Hierbei konnte Alkoholgeruch festgestellt werden, was durch einen Vortest auch bestätigt wurde. Aufgrund der Alkoholisierung und des gezeigten Verhalten im Straßenverkehr wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Weitere Geschädigte werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Wörth telefonisch unter 07271-92210 oder per E-Mail unter piwoerth@polizei.rlp.de zu melden.

