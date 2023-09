Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Edenkoben - PKW-Aufbrüche

Bild-Infos

Download

Edenkoben (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 08. September, wurden in Edenkoben in der Straße "In den Gainsäckern" vermutlich gegen 01:30 Uhr zwei PKW aufgebrochen. Zum Einschlagen der Scheibe nutzte der unbekannte Täter vor Ort befindliche Kanalisations-Deckel. Aus einem der PKW wurde der auf dem Beifahrersitz offen sichtbar liegende Geldbeutel entwendet und im Nachgang mit der darin befindlichen Kreditkarte Bargeld abgehoben. Die im zweiten PKW auf der Rückbank liegende Handtasche verblieb vor Ort, weshalb davon ausgegangen werden muss, dass der Täter hier bei der Tatausführung gestört wurde. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Edenkoben zu melden. Weiterhin rät die Polizei, grundsätzlich keinerlei Wertgegenstände im Fahrzeug aufzubewahren. Das Auto ist kein Tresor. Insbesondere von außen sichtbar abgelegte Wertgegenstände bieten Beute suchenden Tätern den letzten Anreiz, das Fahrzeug aufzubrechen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell