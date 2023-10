Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln: Zeugen nach Unfall auf B51 gesucht

Ostercappeln (ots)

Am Samstagnachmittag befuhr eine 31-Jährige mit ihrem VW die B51 in Richtung Bohmte. Zeitgleich fuhr eine 41-Jährige mit ihrem Seat an der Anschlussstelle "Schledehausen/Ostercappeln" auf die B51 auf. Bei diesem Vorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Beide Fahrzeugführerinnen blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstanden Sachschäden. Zur Ermittlung der Unfallursache sucht die Polizei nun Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall machen können. Diese melden sich bitte unter 05406/898630.

