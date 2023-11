Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer- Fahrraddiebstahl

Speyer (ots)

Bislang unbekannte Täter entwendeten am 31.10.2023 im Zeitraum zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr das Pedelec der 72-jährigen Geschädigten. Das Pedelec der Marke Velo de Ville wurde zuvor in der Karlsgasse in Speyer, mittels Speichenschloss gesichert, vor der Hausnummer 1 abgestellt.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Karlsgasse beobachtet haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Speyer unter der Telefonnummer 06232/137-0 oder per E-Mail (pispeyer@polizei.rlp.de) in Verbindung zu setzen.

