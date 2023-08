Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Einsatzübung in Schreinerei

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gangelt/Langbroich (ots)

Dichter Rauch dringt aus einer Schreinerei und mehrere Menschen rufen um Hilfe. Mit diesen spärlichen Informationen wurde der Löschzug 3 der Feuerwehr Gangelt zu einer Übung in Langbroich alarmiert.

Wie bei echten Einsätzen auch, verschafften sich die Führungskräfte aus Breberen, Hastenrath und Langbroich zunächst einen Überblick über die Lage. Auch wenn Menschenleben in Gefahr sind, hilft ein planloses Vorgehen nicht weiter. Nach der kurzen aber gründlichen Erkundung gingen die ersten Trupps unter schwerem Atemschutz in die Schreinerei vor, um die vermissten Mitarbeitenden zu suchen. Zügig konnten die ersten Personen gefunden und gerettet werden. Draußen übernahmen Einsatzkräfte der Feuerwehr die geretteten und teils schwer verletzten Personen, um lebensrettende Sofortmaßnahmen einzuleiten. Währenddessen befreiten Einsatzkräfte in der Werkshalle einen Mitarbeitenden, der unter einem Gabelstapler eingeklemmt war. Der Fahrer hatte im dichten Rauch die Orientierung verloren und war mit seinem Gefährt umgekippt. Das A und O für ein schnelles und zielgerichtetes Handeln im Einsatzfall sind realistische Übungen. Die Feuerwehrleute aus Hastenrath, Breberen und Langbroich freuten sich, dass sie wieder einmal den Ernstfall bei Krings Bau + Wohndesign in Langbroich trainieren konnten. Vielen Dank für die Bereitstellung der Räumlichkeiten und für die Mitwirkung vor Ort.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell