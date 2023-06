Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Gemeinde Gangelt weitestgehend verschont geblieben

Nachdem zahlreiche Feuerwehren vergangene Nacht im Dauereinsatz waren, blieb die Gemeinde Gangelt weitestgehend von den starken Regenfällen verschont lediglich in den Ortschaften Niederbusch und Hohenbusch wurde die Feuerwehr zu mehreren Einsätzen alarmiert. In Hohenbusch war an mehreren Stellen die Fahrbahn der neutralen Straße überflutet und in Niederbusch drohte der Krümmelbach über die Ufer zu treten und dann mehrere Keller zu überfluten. Die Einsatzkräfte der Löscheinheit Stahe-Niederbusch waren von 18:37 Uhr bis etwa 23 Uhr im Dauereinsatz und konnten größere Schäden verhindern.

