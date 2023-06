FW Gangelt: Unterstützung der Feuerwehr

Freiwillige Feuerwehr Gangelt

Der Servicepark Stegemann unterstützt seit vielen Jahren aktiv die Feuerwehr in der Gemeinde Gangelt. Nun überreichte Inhaber Rene Stegemann der Leitung der Feuerwehr Gangelt im Beisein von Bürgermeister Guido Willems neue Waschkarten für die Einsatzfahrzeuge.

Die Feuerwehrleute aus der Gemeinde Gangelt halten ihre Einsatzfahrzeug permanent einsatzbereit. Neben der Wartung und Prüfung der Ausrüstung zählt auch die Reinigung der Einsatzfahrzeuge dazu. Bislang konnten die Feuerwehrleute, die das nahezu vollständig in ihrer Freizeit leisten, den Waschplatz in Stahe nutzen. Mit der Erweiterung des Servicepark Stegemann an der Raiffeisenstraße in Gangelt können die Feuerwehrleute nun die Waschplätze an beiden Standorten kostenlos nutzen. Der Servicepark Stegemann bietet an den Standorten Gangelt und Stahe jeweils drei SB-Waschboxen für Pkw und jeweils eine für Lkw an. Bürgermeister Guido Willems lobte die Hilfsbereitschaft des Serviceparks denn dank der langen Öffnungszeiten (6:00 bis 22:00 Uhr) sind die Feuerwehrleute bei der Pflege ihrer Einsatzfahrzeuge noch flexibler geworden. Zudem wird der Haushalt der Gemeinde Gangelt entlastet und das kommt allen Bürgerinnen und Bürgern zu Gute, in deren Namen Bürgermeister Willems sich recht herzlich bedankt.

