Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Bad Teinach - Mutmaßliche Kupferdiebe flüchten nach Entdeckung: Zeugen gesucht

Bad Teinach (ots)

Unbekannte sind am Mittwochnachmittag mit einem silber-grauen Kastenwagen geflüchtet, nachdem ein Zeuge auf einen möglichen Diebstahl aufmerksam wurde.

Ein Zeuge bemerkte am Mittwoch gegen 14:10 Uhr ein fremdes Fahrzeug auf dem Hof eines Unternehmens im Ortsteil Zavelstein, Nähe Station Teinach, nachdem er zuvor metallische Geräusche wahrgenommen hat. Als er sich auf den Firmenhof begab, erkannte er einen mit mehreren Personen besetzten Kastenwagen. Da der Zeuge den Verdacht hatte, die Unbekannten hätten im Firmenhof in Containern gelagerte Kupferabfälle entwendet, forderte er sie auf das Kupfer abzuladen, ansonsten werde er die Polizei verständigen. Der Fahrer des Kastenwagens fuhr daraufhin an, flüchtete in Richtung eines Kreisverkehrs an der Kentheimer Straße und danach weiter in Richtung Calw. Der Zeuge musste hierbei dem Kastenwagen ausweichen und wurde von diesem noch gestreift. Er wurde hierbei leicht verletzt.

Die weiteren Feststellungen ergaben, dass aus einem auf dem Firmenhof abgestellten Container über 100 Kilogramm Kupferabfall entwendet wurde.

Der Zeuge beschrieb das flüchtige Fahrzeug als Kastenwagen, ähnlich eines Mercedes Sprinter, Farbe silber-grau.

Zeugen, die Angaben zum Fluchtfahrzeug oder zu den Tätern machen können werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 07231 186-4444 in Verbindung zu setzen.

Jürgen Wagensommer, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell