FW Gangelt: Containerbrand neben der Feuerwehr

Die Löscheinheit Gangelt der Feuerwehr Gangelt wurde heute Abend um 18:23 Uhr zu einem Brandeinsatz im Gewerbegebiet Gangelt alarmiert.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass aus bislang ungeklärter Ursache ein Abfallcontainer auf dem Gelände des Bauhofs Gangelt in Brand geraten war. Dadurch, dass der Bauhof direkt an das Feuerwehrgerätehaus Gangelt angrenzt, waren die Einsatzkräfte wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle. Ausgerüstet mit umluftunabhängigem Atemschutz hatten die Feuerwehrleute den Brand schnell unter Kontrolle. Um den Brand endgültig zu löschen wurde der betroffene Container mit Löschschaum großzügig gefüllt. Nach rund einer Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

