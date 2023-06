Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Vegetationsbrand am Waldrand in Gangelt

Gangelt (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Abend um 19:39 Uhr zu einem Vegetationsbrand am Rodebach in Gangelt alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass entlang eines Radweges an der Dahlmühle die Böschung an mehreren Stellen in Brand geraten war. Durch die frühzeitige Alarmierung und das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Übergreifen des Brandes auf weitere Bereiche und anliegende Wiesen verhindert werden. Nachdem das Feuer gelöscht und die umliegende Fläche ausgiebig gewässert wurde, kontrollierte die Feuerwehr den Bereich noch einmal mit einer Wärmebildkamera. Nach rund einer halben Stunde war der Einsatz für die Feuerwehr beendet.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell