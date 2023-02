POL-OH: Zwei Unfälle mit Sachschaden im Bereich der Polizeistation Bad Hersfeld

Fulda (ots) - Verkehrsunfälle Am Freitag, 03.02.2023, ereigneten sich im Laufe des Tages im Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Fulda mehrere Verkehrsunfälle. Um 07:35 Uhr kam es in Fulda in der Frankfurter Straße zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Zweirad. Ein 16-jährige Mofa-Fahrer bog von der Johannesberger Straße auf die Frankfurter Straße ein und missachtete dabei die Vorfahrt eines Pkw Fiat, ...

