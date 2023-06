Freiwillige Feuerwehr Gangelt

FW Gangelt: Stallungsbrand bedroht Reithalle

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Gangelt (ots)

Die Feuerwehr Gangelt wurde heute Abend zu einem Stallungsbrand an der Borheggenstraße in Gangelt alarmiert. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass ein Unterstand für Futter und Tiere direkt an einer Reithalle in Brand geraten war. Das Feuer drohte auf die Reithalle überzugreifen und hatte bereits Schäden an der Fassade und im Dachbereich verursacht. Bei Eintreffen der Feuerwehr hatten bereits Mitarbeitende der Einrichtung die Tiere in Sicherheit gebracht. Umgehend bekämpfte ein Trupp unter schwerem Atemschutz den Brand an der Hallenwand während weitere Löschmaßnahmen vorbereitet wurden. Während Einsatzkräfte mit dem Tanklöschfahrzeug von der Seite eines angrenzenden Bauernhofes aus den Brand bekämpften, kühlten Einsatzkräfte von Innen die Hallenwand um ein übergreifen des Feuers zu verhindern. Dank des schnellen und zielgerichteten Eingreifens konnte der Schaden an der Reithalle begrenzt werden. Mit Hilfe eines Hoftrac vom angrenzenden Bauernhof wurde das restliche Stroh aus der Stallung geholt und im Freien weiter abgelöscht. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz für die rund 50 Einsatzkräfte der Einheiten Gangelt und Stahe-Niederbusch sowie der Besatzung des Einsatzleitwagens der Feuerwehr Selfkant beendet werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Brandes aufgenommen.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gangelt, übermittelt durch news aktuell