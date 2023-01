Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Zwei Brände in Greiz

Greiz (ots)

Am frühen Sonntagmorgen wurden der Polizei Greiz fast zeitgleich, gegen 02:45 Uhr, zwei Brände mitgeteilt. Ein Brandort befand sich in der Talstraße und ein weiterer in der Schönfelder Straße. In der Talstraße brannte ein Pkw auf einem umfriedeten Gartengrundstück fast vollständig aus. In der Kleingartenanlage "Distel" brannte eine Kleingartenlaube in einem brachliegenden Gartengrundstück aus und das Feuer griff folgend leicht auf eine intakte, benachbarte Gartenlaube über. Die Feuerwehr konnte beide Brände vollständig löschen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf ca. 6000 EUR geschätzt. Nach aktuellem Ermittlungsstand wird von Brandstiftung ausgegangen und die Kriminalpolizei Gera ermittelt. Es werden hierzu Zeugen gesucht, welche im relevanten Zeitraum Personen in diesem Bereich gesichtet haben. Hinweise nimmt jede Polizeidienststelle entgegen.

