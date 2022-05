Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Unfallzeugen gesucht

Geisa (ots)

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte in der Zeit von Dienstag, 15:00 Uhr, bis Mittwoch, 14:10 Uhr, einen in der Athanasius-Kircher-Straße in Geisa geparkten Hyundai. Als der 63-jährige Besitzer Mittwochnachmittag zu seinem Wagen kam, stellte er Beschädigungen am hinteren linken Kotflügel fest und alarmierte die Polizei. Vom Verursacher fehlt bislang jede Spur. Zeugen können sich telefonisch bei der Salzunger Polizei unter der Rufnummer 03695 551-0 melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell