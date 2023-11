POL-PDLU: Love-Scamming

Speyer (ots) - Am 31.10.2023 gegen 22:50 Uhr hörten Zeugen einen lauten Knall, der von einem Geschäft im Gebäudekomplex Falkenweg / Weißdornweg ausging und beobachteten am Tatort drei Jugendliche im Alter von ca. 14 Jahren, von denen zwei dunkel gekleidet waren und einer eine beige Jacke trug. Die Zeugen riefen nicht die Polizei. Wie sich erst am frühen Morgen des ...

mehr