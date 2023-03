POL-PDPS: Müllabladen führt zu Handgreiflichkeiten

Pirmasens (ots) - Am Freitagabend kam es in einem Mehrfamilienhaus An der Ziegelhütte in Pirmasens zu einer zunächst festgestellten Rauchentwicklung im sechsten Obergeschoss des Gebäudes. Die Türe wurde durch die Feuerwehr Pirmasens geöffnet und die Wohnung betreten. In der Wohnung befanden sich keine Personen, jedoch konnten auf dem Balkon mehrere brennende Kleidungsstücke festgestellt werden. Die entsprechenden ...

