Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Brandstiftung an Fahrkartenautomat am Bahnhof Hessisch Oldendorf

Hessisch Oldendorf (ots)

Am frühen Morgen des 18.10.2023 setzte ein bislang unbekannter Täter den Fahrkartenautomaten am Bahnhof in Hessisch Oldendorf in Brand. Nach bisherigen Erkenntnissen, gab es um 03:19 Uhr eine erste elektronische Störungsmeldung bei der Deutschen Bahn. Es wird aktuell davon ausgegangen, dass der unbekannte Täter eine brennbare Flüssigkeit in den Ausgabeschacht des Automaten geschüttet und diese dann angezündet hat. Der entstandene Sachschaden im Inneren des Automaten wird vorläufig auf ca. 20.000 Euro geschätzt. Gegen den bislang unbekannten Täter wurde ein Strafverfahren wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung eingeleitet.

Die Polizei bittet nun Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt oder zur Identifizierung des Täters machen können, sich bei der Polizeistation Hessisch Oldendorf unter Tel. 05152/698720 zu melden.

