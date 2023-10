Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Nachtragsmitteilung zur Meldung "Brand eines Einfamilienhauses in Luttringhausen - Polizei ermittelt": Brandursachenermittler untersucht abgebranntes Wohnhaus

Bad Münder/ Luttringhausen (ots)

Wie bereits gestern berichtet, kam es in der Nacht von Dienstag (17.10.2023) auf Mittwoch (18.10.2023) in einem Einfamilienhaus in Luttringhausen zu einem Brandausbruch. Das Feuer in dem Fachwerkhaus an der Straße "Kortendal" wurde gegen 01:55 Uhr von einer Anwohnerin entdeckt und der Feuerwehr gemeldet. Das zur Brandzeit nicht bewohnte Haus ist nach dem Brand insgesamt einsturzgefährdet.

Noch am gestrigen Mittwochvormittag hatte ein Brandursachenermittler des Kriminalermittlungsdienstes der Polizei Bad Münder am vollständig abgelöschten Brandobjekt erste Untersuchungen durchgeführt. Dabei konnte der Ermittler die Brandausbruchsstelle im Flurbereich des Erdgeschosses lokalisieren. Stromführende Leitungen und Kabelstränge, die hier hinter einer Holzverkleidung verlaufen, werden als Ursache priorisiert. Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen; die vorsätzliche Begehungsart einer Brandstiftung kann aber ausgeschlossen werden.

